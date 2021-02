Allen V Farrow | il trailer del docuserie choc HBO

(Di sabato 6 febbraio 2021) HBO Documentary Films ha annunciato un nuovo documentario segreto ed esplosivo chiamato “”, dei pluripremiati filmmaker investigativi Kirby Dick, Amy Ziering e Amy Herdy. Sinceramente avremmo fatto a meno di questo ennesimo capitolo della loro storia. Di cosa parla “V.”? È una serie di documentari in quattro parti che racconta decenni di titoli sensazionali per rivelare la storia privata di uno degli scandali pubblici più noti e famosi di Hollywood. Non solo, hanno già rilasciato unteaser e una data di uscita. L’intera esistenza del documentario era apparentemente sconosciuta fino ad ora, ma è finito e uscirà alla fine del mese. (V.) I fatti Introviamo, ...

Il film in quattro puntate, diretto da Kirby Dick e Amy Ziering, si intitola "v." e debutterà in Usa il 21 febbraio . Il nuovo documentario esplora la storia privata dietro le accuse ...Arriva su HBO il 21 febbraiov., una docuserie che torna sul caso Woody - Mia. Il regista di Manhattan , accusato all'inizio degli anni '90 dall'ex compagna (nonché protagonista di tredici dei suoi film) Mia...Lo show in quattro puntate debutterà negli Usa il 21 febbraio in prime time: è stato realizzato in gran segreto con le interviste esclusive a Mia, Dylan e Ronan Farrow ...I tribunali hanno già assolto il regista, denunciato per molestie sessuali ai danni della figlia adottiva Dylan dall’ex compagna e musa. Ma, complice il dibattito sollevato dal MeToo, HBO torna (fazio ...