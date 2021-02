Al governo con il nemico Lo slancio di Salvini lega le mani a Zingaretti E i malumori tra i dem aumentano

(Di sabato 6 febbraio 2021) Si potrebbero pescare decine, forse centinaia di dichiarazioni di esponenti di ogni colore politico che in questa legislatura hanno detto «mai». «Mai con i sovranisti della» da un lato, dall’altro «mai con il partito di Bibbiano». Invece, ciò che il Quirinale, incaricando Mario Draghi, ha insegnato alle forze parlamentari è che, in politica, vale soltanto il «mai dire mai». La mattina del 6 febbraio, i partiti della maggioranza cosiddetta Ursula si sono trovati a fare i conti con Matteoche si sveglia «europeista» e Claudio Borghi che definisce l’ex presidente della Bce «un fuoriclasse». Laha fatto la sua mossa: stravolgere il proprio impianto politico, comunicativo, valoriale, per non restare fuori dai giochi e spiazzare una l’alleanza M5s-Pd-Leu. Lasi candida a far parte del nascente ...

matteosalvinimi : Entrare nel governo? Per fare cosa e con chi? Con Draghi parleremo di salute, scuola e lavoro, di vita reale, di pe… - borghi_claudio : Volete il marker dei cretini? Quelli che pensano che io abbia dei problemi con il far nascere un governo che potreb… - fattoquotidiano : CON DRAGHI AL GOVERNO DIREMO ADDIO AL WELFARE Chi sognava ingenuamente che dall’azione congiunta di Pd e 5Stelle po… - fra_n_c_e_s_c_a : RT @lageloni: Chissà che ne pensa l’Europa, dell’Italia che fa un governo europeista con dentro Salvini - edistintivo : @GuidoCrosetto Preferiremmo che @GiorgiaMeloni la smettesse di essere solo chiacchiere e distintivo e che entrasse… -

Un certo Bertinotti, dicono, fece cadere Prodi per avere undi sinistra a guida D'Alema e si ritrovòunmolta destra a guida D'Alema. Su una sola cosa non aveva sbagliato : su ...... ecologista, europeista ' e che riparta dal 'lavoro fatto dal precedente', il Conte bis (quindiil reddito di cittadinanza come pilastro). Un appuntamento particolarmente importante in ...Si è concluso il primo giro di consultazioni del premier incaricato Mario Draghi, per comprendere le posizioni dei partiti per la nascita di un nuovo ...Milano, 6 feb. (askanews) - Al termine del primo giro di consultazioni, il presidente del Consiglio dei ministri incaricato, Mario Draghi, ...