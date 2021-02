Udinese-Verona, Juric: “Sarà una gara tosta, friulani squadra in salute. Occhio a Llorente e Deulofeu” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Domenica 7 febbraio alle ore 15,00 è in programma la sfida tra Udinese e Verona.La compagine scaligera, reduce dalla sconfitta per 3-1 rimediata all'"Olimpico" contro la Roma, si appresta ad affrontare il secondo match consecutivo lontano dalle mura amiche del "Bentegodi". Il tecnico dei gialloblu, Ivan Juric, in vista del prossimo impegno di campionato contro friulani, ha parlato oggi in conferenza stampa."Che partita mi aspetto con l'Udinese? Una gara tosta. Lo scorso anno meritavamo di più in entrambe le partite, quest'anno invece - all'andata - abbiamo raccolto il bottino pieno nonostante le molte assenze. L'Udinese arriva da diversi risultati utili e da una vittoria convincente, subisce gol raramente ed è ben organizzata ... Leggi su mediagol (Di venerdì 5 febbraio 2021) Domenica 7 febbraio alle ore 15,00 è in programma la sfida tra.La compagine scaligera, reduce dalla sconfitta per 3-1 rimediata all'"Olimpico" contro la Roma, si appresta ad affrontare il secondo match consecutivo lontano dalle mura amiche del "Bentegodi". Il tecnico dei gialloblu, Ivan, in vista del prossimo impegno di campionato contro, ha parlato oggi in conferenza stampa."Che partita mi aspetto con l'? Una. Lo scorso anno meritavamo di più in entrambe le partite, quest'anno invece - all'andata - abbiamo raccolto il bottino pieno nonostante le molte assenze. L'arriva da diversi risultati utili e da una vittoria convincente, subisce gol raramente ed è ben organizzata ...

