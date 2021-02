Tutariel e Youngstories le novità su RaiPlay da oggi venerdì 5 febbraio

Leggi su dituttounpop

(Di venerdì 5 febbraio 2021)in streaming la sitcome la docu-seriedal 5Continua il rafforzamento diche oltre ad avere la funzione di on demand in streaming dei programmi Rai è sempre più ricco di contenuti inediti e originali da vedere in streaming. Oltre le serie tv come Zoey’s Extraordinary Playlist e Beforeigner, ci sono anche prodotti italiani come Mental e dal 5anche la sitcomcon Ariel il domestico di Marco Marzocca e la docu-serie Young Stories.pillole tutte da ridere Trenta puntate da 5 minuti con surreali lezioni su tutto quanto si può apprendere in rete. Questo èdal 5su. Le lezioni sono impartite da un curioso ...