Tottenham sconfitto e Mourinho se la prende con una giornalista che gli chiede di Bale | “Non meriti risposta…”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Perde le staffe Josédopo la sconfitta del suocontro il Chelsea. Ai blues basta un rigore, molto contenstato dall'ambiente Spurs, per vincere la gara e portarsi a casa i tre punti. Lo Special One, oltre a palesare la propria insoddisfazione per la direzione di gara, nel post partita ha avuto modo di "rsela" con unache ha azzardato una domanda sul mancato utilizzo di Garethse lacon lacaption id="attachment 1086293" align="alignnone" width="844"(getty images)/captionA raccontare quanto avvenuto conè la diretta interessata, laAlison Bender che su Twitter ha dichiarato che ...

LONDRA (REGNO UNITO) - Prosegue la caduta libera deldi Mourinho che, orfano di Kane , vienenel derby di Londra dal Chelsea di Tuchel che si impone grazie al calcio di rigore trasformato da Jorginho . Secondo successo consecutivo, ...Non si sa come Mou abbia accolto la provocazione, ma se ha ragione il tifoso delche ha risposto al tweet di Arora, "vincerà il treble per dispetto. Grazie per aver dato il via alla nostra ...Perde le staffe José Mourinho dopo la sconfitta del suo Tottenham contro il Chelsea. Ai blues basta un rigore, molto contenstato dall’ambiente Spurs, per vincere la gara e portarsi a casa i tre punti.Grazie al rigore trasformato da Jorginho al 24' del primo tempo (Timo Werner atterrato in area da Dier) il Chelsea ha vinto 1-0 sul campo del Tottenham in un incontro della 22/a giornata di Premier Le ...