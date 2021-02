Super Bowl 2021, Miley Cyrus nel pre-show con un concerto «TikTok Tailgate» (Di venerdì 5 febbraio 2021) C’è anche Miley Cyrus nel Super Bowl 2021. Ovviamente, la cantante non gioca nella finalissima NL tra i Tampa Bay Buccaneers e dall’altro i Kansas City Chiefs, ma in compenso è una delle star musicali dell’evento. Com’è noto da tempo, sarà The Weeknd a esibirsi durante l’Halftime show, il famigerato “spettacolo dell’intervallo” che per tutti gli artisti della musica rappresenta una sorta di consacrazione. A inaugurare l’evento sportivo (il più seguito in tutti gli Stati Uniti) ci saranno anche altri artisti: H.E.R. si esibirà in America the Beautiful, mentre Jazmine Sullivan e Eric Church canteranno l’inno nazionale prima dell’inizio. Super Bowl 2021, il «TikTok Tailgate» di Miley ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 5 febbraio 2021) C’è anchenel. Ovviamente, la cantante non gioca nella finalissima NL tra i Tampa Bay Buccaneers e dall’altro i Kansas City Chiefs, ma in compenso è una delle star musicali dell’evento. Com’è noto da tempo, sarà The Weeknd a esibirsi durante l’Halftime, il famigerato “spettacolo dell’intervallo” che per tutti gli artisti della musica rappresenta una sorta di consacrazione. A inaugurare l’evento sportivo (il più seguito in tutti gli Stati Uniti) ci saranno anche altri artisti: H.E.R. si esibirà in America the Beautiful, mentre Jazmine Sullivan e Eric Church canteranno l’inno nazionale prima dell’inizio., il «» di...

