Sofia Calesso | ex protagonista di Temptation Island | risponde ad Alessia Marcuzzi | “nessuno può zittirmi”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Continua la querelle traedsu un tema da sempre molto caldo nei programmi televisivi: la raccomandazione, e più precisamente la presunta raccomandazione di Carlotta Dell’Isola per il Grande Fratello Vip da parte di, almeno secondo le teorie della. Da qualche settimana, che ha partecipato all’edizione diprecedente a quella di Carlotta, ha preso di mira la conduttrice e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, sostenendo che, secondo alcune clausole contrattuali, quest’ultima non avrebbe potuto partecipare al reality show. Laaveva poi segnalato che Carlotta Dell’Isola si sarebbe ...

Sofia Calesso fa una rivelazione shock su Carlotta Dell'Isola 'Carlotta Dell'Isola in Finale perché raccomandata da Alessia Marcuzzi'

