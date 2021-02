Serie A, i calciatori positivi al coronavirus (Di venerdì 5 febbraio 2021) Serie A, i giocatori positivi al coronavirus. Ecco tutti i tesserati che hanno contratto il Covid-19. ROMA – Serie A, i giocatori positivi al coronavirus. Il Covid-19 ha ripreso a circolare anche nelle squadre di calcio italiane con i giocatori che sono usciti dalla ‘bolla’ per le vacanze natalizie. Sinisa MihajlovicSerie A, i giocatori positivi al coronavirus Di seguito i giocatori positivi al coronavirus squadra per squadra (in aggiornamento). Atalanta: Ilicic (guarito), Sportiello (guarito), Gollini (guarito), Zapata D. (guarito), Gasperini (guarito), Carnesecchi (guarito), Malinovskyi (guarito), Miranchuk (guarito), RomeroBenevento: tre giocatori non comunicati (guariti), Dabo ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 febbraio 2021)A, i giocatorial. Ecco tutti i tesserati che hanno contratto il Covid-19. ROMA –A, i giocatorial. Il Covid-19 ha ripreso a circolare anche nelle squadre di calcio italiane con i giocatori che sono usciti dalla ‘bolla’ per le vacanze natalizie. Sinisa MihajlovicA, i giocatorialDi seguito i giocatorialsquadra per squadra (in aggiornamento). Atalanta: Ilicic (guarito), Sportiello (guarito), Gollini (guarito), Zapata D. (guarito), Gasperini (guarito), Carnesecchi (guarito), Malinovskyi (guarito), Miranchuk (guarito), RomeroBenevento: tre giocatori non comunicati (guariti), Dabo ...

VanessaCapria : RT @ProfCampagna: Nell'attesa dell'imminente 21esima giornata della Serie A, ecco il nuovo articolo de #LaStradaAzzurra, la rubrica che tie… - lucaisnardi : RT @pietro00112: Lascia l'amaro in bocca sapere che l'Inter, una società tra le più importanti d'italia sia sommersa dai debiti, fatichi a… - Miky_born2read : RT @pietro00112: Lascia l'amaro in bocca sapere che l'Inter, una società tra le più importanti d'italia sia sommersa dai debiti, fatichi a… - MCalcioNews : TMW, Calcagno (presidente Associazione Calciatori): 'Dispiace per Zhang. Stipendi pagati dalla maggior parte delle… - ProfCampagna : Nell'attesa dell'imminente 21esima giornata della Serie A, ecco il nuovo articolo de #LaStradaAzzurra, la rubrica c… -