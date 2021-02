Philips 243B1JH: monitor LCD con webcam integrata (Di venerdì 5 febbraio 2021) Arriva Philips 243B1JH, un monitor che ha davvero tutto il necessario per affrontare la vita di tutti i giorni. Infatti è dotato di webcam e una serie di porte di connessione per tutte le esigenze L’ultima aggiunta alla Philips monitors B Line è il nuovo Philips 243B1JH (23.8? / 60.5 cm diag.), un concentrato di funzionalità per essere sempre produttivi con il massimo comfort e in tutta sicurezza. Questo monitor Philips offre un docking USB ibrido per semplificare la connettività: un cavo dual mesh USB con connettori di tipo C e A fornisce video, Ethernet, carica (fino a 100 W) e DisplayLink. Si tratta della soluzione ideale per chi cerca un monitor che garantisca la più completa connettività, ma ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 5 febbraio 2021) Arriva, unche ha davvero tutto il necessario per affrontare la vita di tutti i giorni. Infatti è dotato die una serie di porte di connessione per tutte le esigenze L’ultima aggiunta allas B Line è il nuovo(23.8? / 60.5 cm diag.), un concentrato di funzionalità per essere sempre produttivi con il massimo comfort e in tutta sicurezza. Questooffre un docking USB ibrido per semplificare la connettività: un cavo dual mesh USB con connettori di tipo C e A fornisce video, Ethernet, carica (fino a 100 W) e DisplayLink. Si tratta della soluzione ideale per chi cerca unche garantisca la più completa connettività, ma ...

Philips 243B1JH è un nuovo monitor da 23,8 (60,5cm diagonale) che vanta un docking USB ibrido per semplificare la connettività: un cavo dual mesh USB con connettori di tipo C e A fornisce video, ...

L'ultima aggiunta alla Philips Monitors B Line è il nuovo Philips 243B1JH (23.8 / 60.5 cm diag.), un concentrato di funzionalità per essere sempre produttivi con il massimo comfort e in tutta sicurezza. Questo monitor Philips offre un docking USB ibrido per ...

Questo monitor Philips 243B1JH è un dispositivo che punta forte sulla connettività, presenta anche una webcam integrata.

Un monitor che semplifica i collegamenti, con pannello IPS di qualità, Ethernet, HDMI, DisplayPort e altro ancora.

