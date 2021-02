(Di venerdì 5 febbraio 2021), ex velina ed ex compagna di Kevin Prince Boateng, stando a quanto riportato da Alberto Dandolo sul settimanale, nasconderebbe un, sempreall’universo calcistico: “Nei giorni scorsi l’ex Velina ha raggiunto, dove ha trascorso alcuni giorni in compagnia di una sua carissima amica. Sotto al Vesuvio gira voce però che la bella showgirl abbia unalcalcistico. Cederà alle sue lusinghe?”. SportFace.

infoitcultura : Melissa Satta a Napoli. Oggi rivela: 'Corteggiata da un calciatore' - melissa_ipe : RT @Rory9210: Ed era partito tutto da Stefania che ha solo chiesto a Tommaso 'tu riesci a rientrare nel gioco? ' Anche oggi nei pensieri di… - melissa_ipe : RT @antiproiettili: La cosa più bella che ho visto oggi ???? #gfvip #rosmello - melissa_ipe : RT @s0rpresone: Dayane si sente in colpa quando vede gli altri star giù di morale, il fatto che Tommaso oggi stia cercando di rallegrare un… - melissa_ipe : RT @RubricaPsicolo1: Dayane, piccola guerriera. Meriti di essere amata e meriti ogni singolo abbraccio che hai ricevuto oggi, domani e ogni… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi Melissa

... pertanto continua a diminuire il numero dei casi attivi , ad195 in tutta la provincia ( - 23,... 3 asintomatici) Isola di Capo Rizzuto: 65 (3 sintomatici, 62 asintomatici): 6 (1 ...Dopo solo qualche ora, al rientro a casa, ancora una volta è stataMorganti, sorella di Emanuele, a non tirarsi indietro nel voler commentare una sentenza tanto attesa e per certi versi ...Oggi: "Melissa Satta a Napoli per un corteggiatore misterioso appartenente al mondo del calcio". La bomba lanciata da Alberto Dandolo.Melissa Satta è reduce dal divorzio con il calciatore Kevin Prince Boateng, adesso l’ex Velina sta provando a ripartire. Gli ultimi mesi non sono stati per nulla facili per la showgirl, il rapporto co ...