Nessun invito per challenge | i dubbi sulla morte della bimba di Palermo

Leggi su chenews

(Di venerdì 5 febbraio 2021)a sfida lanciata alla ragazzina morta per asfissia pochi giorni fa a. Le indagini non si fermano.Il cellularepiccola di 10 anni, morta per asfissia amentre provava a riprendersi mentre con una cintura al collo si soffocava, è sotto sequestro ed al vaglio degli inquirenti, alla ricerca di elementi che possano in qualche modo fare luce sui motivi che hanno potuto portare la piccola a compiere un gesto simile. Le indagini al momento non sembrano confermare le iniziali ipotesi avanzate anche dalla Procura ordinaria e da quella per i minorenni. Secondo le indagini condotte sul cellularebambina, che aveva ben tre profili Facebook ed uno Tik Tok, non ci sarebbero tracce di coinvolgimento in sfide o prove di ...