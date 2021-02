L’ultimo saluto a Pepi Merisio | “Un gigante nel fisico e nello spirito”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Ci ha lasciato le icone dell’umanità dei semplici, degli ultimi, della civiltà contadina, che era di sofferenza per le fatiche del vivere quotidiano ma era anche una serenità, era la capacità quasi smarrita di far festa, di essere comunità. Questa l’immagine che è stata scattata nella chiesa di S. Anna, in Borgo Palazzo, per l’addio partecipato e toccante al fotografo, una “firma” internazionale con il suo obiettivo. Si è riunita una folla di amici, conoscenti, estimatori di ogni area e provenienza per assistere ai funerali nella mattinata di venerdì 5 febbraio, presieduti dal parroco don Eliseo Pasinelli con un gruppo di sacerdoti attorno all’altare, tra i quali il parroco di Caravaggio, paese doveera nato nel 1931. Lo sguardo è stato il filo conduttore degli interventi di don Pasinelli ...