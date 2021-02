Lega e PD insieme nel governo Draghi: è davvero possibile? (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Partito Democratico ha espresso il suo sostegno al governo Draghi. Il Movimento 5 Stelle ha aperto, e significativa sarà la presenza di Grillo alle consultazioni anche se Davide Casaleggio ha parlato della possibilità di far esprimere gli iscritti su Rousseau. La Lega è ancora un’incognita. Se Giorgetti preme perchè il Carroccio entri in maggioranza è vero i leghisti si troverebbero a governare con PD e 5 Stelle. Tutte e tre le forze politiche si troverebbero in difficoltà. Cosa può succedere? Secondo quanto racconta la Meli sul Corriere per ora la posizione è quella di non mettere veti: Il Pd tira un sospiro di sollievo perché non era detto che il premier si schierasse come volevano i dem. Ma la presenza o meno della Lega continua a essere un problema. I grillini non vogliono Salvini e Salvini non vuole i ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Partito Democratico ha espresso il suo sostegno al. Il Movimento 5 Stelle ha aperto, e significativa sarà la presenza di Grillo alle consultazioni anche se Davide Casaleggio ha parlato della possibilità di far esprimere gli iscritti su Rousseau. Laè ancora un’incognita. Se Giorgetti preme perchè il Carroccio entri in maggioranza è vero i leghisti si troverebbero a governare con PD e 5 Stelle. Tutte e tre le forze politiche si troverebbero in difficoltà. Cosa può succedere? Secondo quanto racconta la Meli sul Corriere per ora la posizione è quella di non mettere veti: Il Pd tira un sospiro di sollievo perché non era detto che il premier si schierasse come volevano i dem. Ma la presenza o meno dellacontinua a essere un problema. I grillini non vogliono Salvini e Salvini non vuole i ...

