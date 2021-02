Lazio, il ds Tare aggredito da un pitbull. Uno dei suoi cani ha perso la vita (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mercoledì da incubo per il ds della Lazio Igli Tare. L’altroieri, infatti, il dirigente biancoceleste è stato aggredito da un pitbull mentre era in giro per una tranquilla passeggiata con i suoi due cani al guinzaglio: uno ha perso la vita, l’altro è rimasto ferito. Il triste episodio è accaduto dove abita il direttore sportivo, ovvero in un consorzio all’Olgiata (vicino il centro sportivo di Formello), che avrebbe deciso di procedere con un’azione legale e civile in seguito all’episodio. Ecco la lettera del consorzio: “Gentili Consorziati, spiace molto dover porTare a Vostra conoscenza in grave episodio avvenuto nella giornata di ieri (mercoledì, ndr). Un cane di razza pitbull, dopo aver presumibilmente scavalcato ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mercoledì da incubo per il ds dellaIgli. L’altroieri, infatti, il dirigente biancoceleste è statoda unmentre era in giro per una tranquilla passeggiata con idueal guinzaglio: uno hala, l’altro è rimasto ferito. Il triste episodio è accaduto dove abita il direttore sportivo, ovvero in un consorzio all’Olgiata (vicino il centro sportivo di Formello), che avrebbe deciso di procedere con un’azione legale e civile in seguito all’episodio. Ecco la lettera del consorzio: “Gentili Consorziati, spiace molto dover pora Vostra conoscenza in grave episodio avvenuto nella giornata di ieri (mercoledì, ndr). Un cane di razza, dopo aver presumibilmente scavalcato ...

