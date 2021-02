Inter e la questioni societarie, l’ammissione di Marotta (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’Inter è alle prese con questioni societarie legate alla possibile cessione di una parte del club, ha risposto su questo Beppe Marotta. L’Inter è in campo in questi minuti per affrontare la Fiorentina, per il primo anticipo di questo weekend di Serie A. La squadra nerazzurra, lo dice la classifica con numeri chiari, è in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’è alle prese conlegate alla possibile cessione di una parte del club, ha risposto su questo Beppe. L’è in campo in questi minuti per affrontare la Fiorentina, per il primo anticipo di questo weekend di Serie A. La squadra nerazzurra, lo dice la classifica con numeri chiari, è in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Glongari : #Dzeko #Sanchez lo scambio è complicato per le questioni economiche anticipate ieri. #Inter e #Roma hanno contatti… - AlexMuccini : @FI69interista @_magnopaolo_ @pisto_gol Il fondo ha messo i soldi nel capitale sociale, Suning ha messo soldi a deb… - totofaz : @cippiriddu @BILIbot_ Che ci stia lo sgarro all’Inter lo trovo umano e legittimo. Però fa pensare che in un momento… - BiffiLuca : @IlGiannon Ragazzi il discorso e un altro..avessi scritto mandato via per questioni economiche ma si è anche tenuto… - forzaroma : ???#Pinto: 'Sullo scambio #Dzeko-#Sanchez quello che ha detto #Marotta è vero. Ho incontrato #Ausilio a Milano, abbi… -