Inter | Barella | “Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra”

"Tutte le vittorie sono importanti, soprattutto dopo una battuta d'arresto. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, ma potevamo chiuderla prima. Prima mi mancavano i gol, adesso stanno arrivano grazie alla squadra che mi mette nella giusta condizione". Lo ha detto Nicolò Barella ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina. "I complimenti di Marchisio mi fanno piacere – spiega Barella dopo il post sui social che gli ha dedicato l'ex Juventus – Sanchez e Lautaro sono giocatori diversi, ma il mister oggi non mi ha chiesto niente di particolare rispetto alle altre partite, dovevo dare una mano al centrocampo".

