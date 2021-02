Governo Draghi, perché Giorgia Meloni non vota la fiducia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dal centrodestra l’unico “no” irremovibile al Governo Draghi è quello di Fratelli d’Italia: secondo Giorgia Meloni l’unica soluzione possibile per il bene degli italiani è il voto anticipato. FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty ImagesMentre proseguono le consultazioni di Mario Draghi con i gruppi parlamentari per trovare una maggioranza che sostenga il nuovo Governo indicato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il centrodestra sembra spaccarsi col passare delle ore. Se da Forza Italia sono orientati a dare la fiducia al nuovo esecutivo e dalla Lega di Matteo Salvini si registra uno spiraglio, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha già espresso il suo “no” categorico. Nel caso in cui si dovesse formare il ... Leggi su ck12 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dal centrodestra l’unico “no” irremovibile alè quello di Fratelli d’Italia: secondol’unica soluzione possibile per il bene degli italiani è il voto anticipato. FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty ImagesMentre proseguono le consultazioni di Mariocon i gruppi parlamentari per trovare una maggioranza che sostenga il nuovoindicato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il centrodestra sembra spaccarsi col passare delle ore. Se da Forza Italia sono orientati a dare laal nuovo esecutivo e dalla Lega di Matteo Salvini si registra uno spiraglio, la leader di Fratelli d’Italiaha già espresso il suo “no” categorico. Nel caso in cui si dovesse formare il ...

