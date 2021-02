GF Vip | carezze a Dayane | l’incontro con l’ex suocera emoziona ma divide

(Di sabato 6 febbraio 2021) Alfonso Signorini ha dedicato diversi momenti alla Mello per farle arrivare tutto l'affetto e il sostegno del pubblico da Casa e non solo, tra le sorprese anche la mamma di Stefano Sala L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Ultime Notizie dalla rete : Vip carezze

... è morto il suo fratello minore Lucas - - > Leggi Anche 'Grande Fratello5', Dayane rientra ... ha tenuto a precisare il conduttore che ha poi voluto dedicare alcune '' speciali a Dayane per ...Quando hai bisogno di loro puoi ritrovarle nell'abbraccio caldo del sole e nelle dolcidel ... venerdì 5 febbraio 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Tra ...Alfonso Signorini ha dedicato diversi momenti alla Mello per farle arrivare tutto l'affetto e il sostegno del pubblico da Casa e non solo, tra le sorprese anche la mamma di Stefano Sala ...Tutti vestiti di nero all'ingresso del Casa del "Grande Fratello Vip". Così i gieffini eliminati hanno voluto mostrare la loro vicinanza a Dayane Mello che nei giorni scorsi ha perso il fratello Lucas ...