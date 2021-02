Fiorentina Inter 0-1 LIVE | intervallo | squadre negli spogliatoi

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Allo stadio Franchi, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Franchi”,si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Si parte al Franchi; primo possesso per l’. 1? Prima occasione per l’dopo soli 45”; Barella entra in area da destra su sponda di Lukaku ma sceglie la palla dentro anziché il tiro e la difesa viola si salva. 3? NellaEysseric è chiamato a sostituire l’indisponibile Ribery ed agisce più da trequartista che da seconda punta. 6? ...

23_Frog : Verso Fiorentina-Inter ???? #training #Inter #ForzaInter #FiorentinaInter - Corriere : L'Inter va a Firenze, Suning vuole restare (e cerca un socio): spunta il fondo Bain - Gazzetta_it : Gol! Fiorentina - Inter 0-1, rete di Barella N. (INT) - acffiorentina : ?| 45' Si va negli spogliatoi con la squadra di Conte in vantaggio Fiorentina ?? Inter 0??-1?? #ForzaViola ??… - Cinzia551 : FINITO IL PRIMO TEMPO. FIORENTINA. INTER ?????? LA FIORENTINA DORME FIOR. 0 INT. 1 ??????

