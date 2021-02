“È nata un’altra coppia!” Amici | l’impensabile ‘sorpresa’ Tra i due alunni scatta il bacio

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Amori che vanno ed amori che vengono ad20. In queste ore pare che stia nascendo una nuova coppia all’interno della scuola di Maria De Filippi. Vale la pena andare con ordine per capire bene cosa sta succedendo. Sembra precipitare la situazione tra Martina Miliddi e Aka7even. Tra i due ci sono tensioni, dopo che la ballerina ha ammesso di provare un’attrazione per Raffaele Renda, che ha così incrinato i rapporti con il rapper. Nonostante ci sia stato un piccolo riavvicinamento la situazione è molto complessa perché Martina ha deciso di lasciare Aka7even essendo sempre più coinvolta da Raffaele. “Non voglio stare con te. Non solo per Raffaele. Penso che sia finita”, ha detto la ballerina. Quindi Aka7even ha cercato di avere un confronto con Martina, ammettendo di non voler colpevolizzare nessuno. Il cantante tuttavia è deciso ad interrompere i rapporti sia con la ...