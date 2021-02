Dopo il lutto di Dayane | ex concorrenti vestiti di nero in omaggio a Lucas

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 5 febbraio 2021)Mello al Grande Fratello Vip 5,aver saputo della morte del fratello, ha deciso comunque di rimanere all’interno della casa perché non potrebbe andare in Brasile e in Italia non ha nessuno fuori. Era stato anche l’ex fidanzato Stefano Sala a consigliarle di rimanere. Gli exstaseradiin puntataMello al GF Vip 5 ha passato gli ultimi due giorni molto coccolata dagli altri vipponi che non hanno mancato di offrirle abbracci e solidarietà. Come anticipato, la Mello ha deciso di rimanere in casa poiché fuori sarebbe sola, visto che la figlia Sofia va scuola e dovrebbe passare intere giornate senza nessuno che la consoli. I vipponi, intanto, avevano proposto di anticipare la finale, proprio perché continuare il gioco in ...