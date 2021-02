Detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, arrestato 37enne dai Carabinieri (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il 04/02/2021, i Carabinieri del reparto Territoriale di Nocera Inferiore e delle Tenenze e Stazioni Dipendenti, nell’ambito di una più ampia attività programmata, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni dell’agro Nocerino – Sarnese e, in particolare, nell’area compresa tra Angri e Sant’Egidio del Monte Albino, al fine di prevenire il fenomeno dei furti di autovettura e dei furti in abitazione Nel corso del servizio che ha visto impiegati circa 25 Carabinieri, sono stati controllati oltre 40 veicoli per un totale di circa 80 occupanti, identificate 11 persone di interesse operativo e controllati 5 esercizi pubblici, nonchè effettuate perquisizioni personali e veicolari sul posto e presso il domicilio di alcuni pregiudicati, alla ricerca di armi e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il 04/02/2021, idel reparto Territoriale di Nocera Inferiore e delle Tenenze e Stazioni Dipendenti, nell’ambito di una più ampia attività programmata, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni dell’agro Nocerino – Sarnese e, in particolare, nell’area compresa tra Angri e Sant’Egidio del Monte Albino, al fine di prevenire il fenomeno dei furti di autovettura e dei furti in abitazione Nel corso del servizio che ha visto impiegati circa 25, sono stati controllati oltre 40 veicoli per un totale di circa 80 occupanti, identificate 11 persone di interesse operativo e controllati 5 esercizi pubblici, nonchè effettuate perquisizioni personali e veicolari sul posto e presso il domicilio di alcuni pregiudicati, alla ricerca di armi e ...

