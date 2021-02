David Schumacher in Trident: il figlio di Ralf correrà nel team italiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'annuncio è stato dato dalla Trident sui propri canali social: il 19enne figlio d'arte David Schumacher correrà nel team italiano nella Formula 3 2021. Continua così la tradizione Schumacher, che da ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'annuncio è stato dato dallasui propri canali social: il 19enned'artenelnella Formula 3 2021. Continua così la tradizione, che da ...

ChrisBrey1 : RT @Gazzetta_it: #FIAF3, David #Schumacher in @trident_team: il figlio di #Ralf nel #team #italiano - Gazzetta_it : #FIAF3, David #Schumacher in @trident_team: il figlio di #Ralf nel #team #italiano - federicob95 : RT @P300it: F3 | David Schumacher firma con Trident per il 2021 ? di Matteo Gaudieri ?? - DanieleFassina : RT @P300it: F3 | David Schumacher firma con Trident per il 2021 ? di Matteo Gaudieri ?? - Teo_Gaud : David #Schumacher in #Trident per mostrare progressi dopo un 2020 molto difficile -