Covid, con i tamponi misti’ i nuovi contagi tengono basso il tasso di positività. Ma l’Rt non conferma (Di venerdì 5 febbraio 2021) Diciamo la verità con questo nuovo ‘sistema’ di conteggiare insieme sia i tamponi molecolari, che quelli antigenici (solitamente poco affidabili), il tasso di positività che ne esce il più delle volte può risultare ‘sfalsato’. Dunque, ci si regola su quel valore, trascurando invece l’Rt che è il vero metro di misura della situazione epidemiologica nel Paese. Ed oggi, dalla cabina di regia che monitora la situazione, i dati non stati certo incoraggianti: l’Rt mediamente ad 84, non è per niente una bella notizia, significa che ‘la situazione sta nuovamente peggiorando’. Effetto della zona gialla? Non sta certo a noi dirlo, ma qualcosa non va come dovrebbe. Covid: anche oggi grazie ai ‘tamponi ‘misti’ l’indice di positività è ‘appena’ al ... Leggi su italiasera (Di venerdì 5 febbraio 2021) Diciamo la verità con questo nuovo ‘sistema’ di conteggiare insieme sia imolecolari, che quelli antigenici (solitamente poco affidabili), ildiche ne esce il più delle volte può risultare ‘sfalsato’. Dunque, ci si regola su quel valore, trascurando inveceche è il vero metro di misura della situazione epidemiologica nel Paese. Ed oggi, dalla cabina di regia che monitora la situazione, i dati non stati certo incoraggianti:mediamente ad 84, non è per niente una bella notizia, significa che ‘la situazione sta nuovamente peggiorando’. Effetto della zona gialla? Non sta certo a noi dirlo, ma qualcosa non va come dovrebbe.: anche oggi grazie ai ‘l’indice diè ‘appena’ al ...

CottarelliCPI : Oggi 'primo giorno di scuola'. Ho ripreso il mio corso di 'Fiscal macroeconomics' alla Bocconi. Primo ritorno in cl… - Agenzia_Ansa : L'Alto Adige in lockdown da lunedì. Allarme varianti del virus in Umbria #Covid #ANSA - emergency_ong : #Covid19: nel 2021 dosi di vaccino disponibili solo per l’1,5% della popolazione mondiale. @Pfizer @Moderna_tx… - luragiuseppe : RT @lameduck1960: Se, archiviato Conte, resterà la narrazione covid e le restrizioni della libertà con le tentazioni di dittatura sanitaria… - Marilenapas : RT @emergency_live: Covid, Cartabellotta: “Effetti restrizioni natalizie finiti, fare in fretta con vaccini” @GIMBE -