Coronavirus, dall’8 febbraio in Alto Adige misure più rigide (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – La provincia autonoma di Bolzano ha comunicato che a partire dall’8 febbraio e per le successive 3 settimane saranno in vigore “misure più rigide per contrastare la diffusione del Covid-19”. “Nonostante la strategia di effettuare test a tappeto su tutto il territorio per cercare di interrompere la catena dei contagi, non accenna a calare il numero di persone positive al Sars-Cov2 in Alto Adige, ed è già stato registrato anche il primo caso di mutazione del Coronavirus”, si legge nella nota delle autorità locali. Da lunedì quindi divieto generale di spostamento dal proprio comune di residenza (se non per motivi di lavoro, salute o urgente necessità). Bar e ristoranti continueranno ad essere chiusi così come dovranno chiudere anche le strutture ricettive ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – La provincia autonoma di Bolzano ha comunicato che a partiree per le successive 3 settimane saranno in vigore “piùper contrastare la diffusione del Covid-19”. “Nonostante la strategia di effettuare test a tappeto su tutto il territorio per cercare di interrompere la catena dei contagi, non accenna a calare il numero di persone positive al Sars-Cov2 in, ed è già stato registrato anche il primo caso di mutazione del”, si legge nella nota delle autorità locali. Da lunedì quindi divieto generale di spostamento dal proprio comune di residenza (se non per motivi di lavoro, salute o urgente necessità). Bar e ristoranti continueranno ad essere chiusi così come dovranno chiudere anche le strutture ricettive ...

fattoquotidiano : Coronavirus, l’Alto Adige torna in lockdown dall’8 febbraio: negozi chiusi, dad e stop agli spostamenti tra Comuni.… - sole24ore : Coronavirus oggi. Via libera del Cts a apertura impianti sci in zona gialla. Alto Adige in lockdown dall’8 febbraio… - repubblica : Coronavirus, l'Alto Adige si blinda: lockdown di tre settimane dall'8 febbraio - MaurAnt1 : #Coronavirus, l'Alto Adige in lockdown per tre settimane dall'8 febbraio... - bizcommunityit : Coronavirus, l’Alto Adige torna in lockdown dall’8 febbraio: negozi chiusi, dad e stop agli… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dall’8 Spazio alla Generazione Z con Dominio Pubblico: bando aperto fino al 7 febbraio Fortune Italia