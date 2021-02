"Conciato così, non ve lo ricorda?". Veleno puro di Striscia contro Lapo Elkann: il paragone più umiliante | Video (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nel mirino di Striscia la Notizia ci finisce Lapo Elkann, il rampollo di casa Agnelli che, ora, sarebbe sul punto di sposarsi con la sua ultima fiamma, Joana Lemos. Ma qui, le nozze non c'entrano. Il punto è che nella rubrica "Spetteguless" del tg satirico in onda su Canale 5, nella puntata di giovedì 4 febbraio, lo spunto della love story tra Lapo e Joana diventa la "scusa" per qualche minuto di brutale sfottò al rampollo. Lapo si aggiudica infatti il terzo posto della graduatoria. E la rassegna inizia con la sua recente ospitata a Domenica In di Mara Venier su Rai 1, dove si è presentato con capello biondo platino. "Al terzo posto Lapo si presenta da Mara Venier con la cofana metallizzata. Sembra un rampollo glassato al miele", commenta la voce fuori campo di Ezio Greggio. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nel mirino dila Notizia ci finisce, il rampollo di casa Agnelli che, ora, sarebbe sul punto di sposarsi con la sua ultima fiamma, Joana Lemos. Ma qui, le nozze non c'entrano. Il punto è che nella rubrica "Spetteguless" del tg satirico in onda su Canale 5, nella puntata di giovedì 4 febbraio, lo spunto della love story trae Joana diventa la "scusa" per qualche minuto di brutale sfottò al rampollo.si aggiudica infatti il terzo posto della graduatoria. E la rassegna inizia con la sua recente ospitata a Domenica In di Mara Venier su Rai 1, dove si è presentato con capello biondo platino. "Al terzo postosi presenta da Mara Venier con la cofana metallizzata. Sembra un rampollo glassato al miele", commenta la voce fuori campo di Ezio Greggio. ...

eciancio11 : @LgScarl @repubblica Non si preoccupi... Quelli come la Meloni sono riusciti a farci cadere così in basso, che nean… - respirandouffa : ma non io depressa perché non posso vederlo conciato così - 10faKjnd : Ma se Taeyong è tornato ed è conciato così.. Migi se ipoteticamente si sta preparando al comeback.. come sarà conci… - V0DKAHARRYY : scusami ma non riesco a prenderti seriamente conciato così - V0DKAHARRYY : sei bello e ti amo anche se mi fai paura conciato così -

Ultime Notizie dalla rete : Conciato così Fassati, pioniere dei trapianti: «Bastano poche vodke per rovinare il fegato»

Quando la nonna mi vide abbigliato in quel modo mi fulminò con lo sguardo: 'Non mostrarti più così conciato in mia presenza', mi disse e io ne rimasi profondamente colpito. In casa si parlava solo ...

"Noi, guerrieri della notte, alla carica". E in dieci picchiano uno studente

Qualcuno dice di averli sentiti urlare così venerdì sera, all'improvviso, come lampi schizofrenici, ...ora costretto a tornare per qualche tempo nel natìo Abruzzo perché da come l'hanno conciato non ...

Caserta, va in mano ai privati la storica sede del Circolo Nazionale in Piazza Dante l'eco di caserta Quando la nonna mi vide abbigliato in quel modo mi fulminò con lo sguardo: 'Non mostrarti piùin mia presenza', mi disse e io ne rimasi profondamente colpito. In casa si parlava solo ...Qualcuno dice di averli sentiti urlarevenerdì sera, all'improvviso, come lampi schizofrenici, ...ora costretto a tornare per qualche tempo nel natìo Abruzzo perché da come l'hannonon ...