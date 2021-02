Colpo grosso di Michele Sarno In lista Alberto Di Lorenzo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un altro Colpo per l’avvocato Michele Sarno candidato a sindaco. Un altro Colpo che sottrae consensi alla coalizione di De Luca. Sarà candidato e avrebbe già firmato la candidatura anche Alberto Di Lorenzo, per oltre un ventennio e fra i più fedeli dell’attuale Governatore della Campania. Poi la caduta fino a verdersi senza ufficio e costretto a cambiare aria alla corte del sindaco Raggi a Roma. Due, gli errori, che sarebbero costati la credibilità, ma anche l’affidabilità, di Di Lorenzo al “cerchio magico”. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un altroper l’avvocatocandidato a sindaco. Un altroche sottrae consensi alla coalizione di De Luca. Sarà candidato e avrebbe già firmato la candidatura ancheDi, per oltre un ventennio e fra i più fedeli dell’attuale Governatore della Campania. Poi la caduta fino a verdersi senza ufficio e costretto a cambiare aria alla corte del sindaco Raggi a Roma. Due, gli errori, che sarebbero costati la credibilità, ma anche l’affidabilità, di Dial “cerchio magico”. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

