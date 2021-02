Certe coincidenze (Di venerdì 5 febbraio 2021) Incontrare il capoufficio su un’isola deserta, indossare in tre lo stesso vestito a Natale: sono davvero incredibili scherzi del caso? O siamo noi che selezioniamo gli eventi in modo da farli sembrare unici? Dall’archivio di Internazionale. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Incontrare il capoufficio su un’isola deserta, indossare in tre lo stesso vestito a Natale: sono davvero incredibili scherzi del caso? O siamo noi che selezioniamo gli eventi in modo da farli sembrare unici? Dall’archivio di Internazionale. Leggi

tomvlinson : @spyheda ci sono certe coincidenze assurde che fanno proprio ridere ti giuro - PicodaMirandola : Come sempre certe coincidenze si capiscono dopo. - Valeriotta_ : Io cerco di essere una persona molto razionale, ma in certe coincidenze credo fortemente. Questo per dire che non m… - DrarioMaghi : Certe coincidenze, non sono coincidenze. #draghiPremier - emmaaloraa : @n0shamelftv solo perché credo che certe cose non possano essere solo coincidenze e molti fatti non quadrano con qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Certe coincidenze Certe coincidenze

La scena è il circuito automobilistico di jerez, in Spagna, durante l'ultima corsa di Formula Uno della stagione 1997. Nella classifica del campionato Michael Schumacher distacca di un punto il rivale ...

Occasione impareggiabile per la Sigel Marsala nel recupero di Milano

Saggiamente, però, venendo meno garanzie certe sui tempi degli esiti dei tamponi di controllo delle ... Al Centro Federale Pavesi di Milano si comincia alle ore 15.00 per motivi di coincidenze aeree e ...

Certe coincidenze - Jack Cohen Internazionale Certe coincidenze

Incontrare il capoufficio su un’isola deserta, indossare in tre lo stesso vestito a Natale: sono davvero incredibili scherzi del caso? O siamo noi che selezioniamo gli eventi in modo da farli sembrare ...

Otto e Mezzo, la domanda con cui Alessandro Sallusti umilia Lerner e Zingaretti: "Imbarazzati, mi godo lo spettacolo"

Cesa indagato, Sallusti bombarda la magistratura: 'Certo, solo una coincidenza'. Una domanda che mette in evidente difficoltà Zingaretti che a furia di 'vedremo' continua ad arrampicarsi sugli specchi ...

La scena è il circuito automobilistico di jerez, in Spagna, durante l'ultima corsa di Formula Uno della stagione 1997. Nella classifica del campionato Michael Schumacher distacca di un punto il rivale ...Saggiamente, però, venendo meno garanziesui tempi degli esiti dei tamponi di controllo delle ... Al Centro Federale Pavesi di Milano si comincia alle ore 15.00 per motivi diaeree e ...Incontrare il capoufficio su un’isola deserta, indossare in tre lo stesso vestito a Natale: sono davvero incredibili scherzi del caso? O siamo noi che selezioniamo gli eventi in modo da farli sembrare ...Cesa indagato, Sallusti bombarda la magistratura: 'Certo, solo una coincidenza'. Una domanda che mette in evidente difficoltà Zingaretti che a furia di 'vedremo' continua ad arrampicarsi sugli specchi ...