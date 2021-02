Atp Melbourne 2021, il montepremi e il prize money con Jannik Sinner (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il montepremi e il prize money dei due Atp 250 di Melbourne, tornei in programma dal 1° al 7 febbraio 2021. Jannik Sinner è al via del Great Ocean Road Open e figura tra i favoriti del seeding assieme a giocatori come Goffin e Khachanov. Nel secondo torneo che anticipa gli Australian Open sono al via Nick Kyrgios e Stan Wawrinka tra gli altri. Il prize money complessivo di entrambi i tornei è di 202.214 euro con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 12 mila euro. Circa 8 mila euro per il finalista. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale. Il montepremi di Melbourne 1 e Melbourne 2: PRIMO TURNO: €1.575 (0 punti) SECONDO ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ile ildei due Atp 250 di, tornei in programma dal 1° al 7 febbraioè al via del Great Ocean Road Open e figura tra i favoriti del seeding assieme a giocatori come Goffin e Khachanov. Nel secondo torneo che anticipa gli Australian Open sono al via Nick Kyrgios e Stan Wawrinka tra gli altri. Ilcomplessivo di entrambi i tornei è di 202.214 euro con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 12 mila euro. Circa 8 mila euro per il finalista. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale. Ildi1 e2: PRIMO TURNO: €1.575 (0 punti) SECONDO ...

