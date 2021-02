Arrestato al Cairo Ahmed Santawy | come Zaki studiava in Europa

Anna_Ma_31d : RT @msapia24: Dopo la tortura e l'assassinio di Giulio Regeni un anno fa veniva arrestato al Cairo uno studente di @UniboMagazine - Patrick… - PolitiAntonella : RT @msapia24: Dopo la tortura e l'assassinio di Giulio Regeni un anno fa veniva arrestato al Cairo uno studente di @UniboMagazine - Patrick… - msantarella : RT @msapia24: Dopo la tortura e l'assassinio di Giulio Regeni un anno fa veniva arrestato al Cairo uno studente di @UniboMagazine - Patrick… - antonellapaddy : RT @msapia24: Dopo la tortura e l'assassinio di Giulio Regeni un anno fa veniva arrestato al Cairo uno studente di @UniboMagazine - Patrick… - antobon2 : RT @msapia24: Dopo la tortura e l'assassinio di Giulio Regeni un anno fa veniva arrestato al Cairo uno studente di @UniboMagazine - Patrick… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato Cairo

Redattore Sociale

Il giornalista egiziano era statoil 20 dicembre del 2016 mentre si era recato alper una visita alla famiglia ed era ancora in attesa di processo. Numerosi gli appelli che negli anni ...... e il 7 febbraio 2020 è arrivato al. Ma dalla sua famiglia non è mai arrivato, così come non ha fatto ritorno dagli amici e compagni di studi., dopo un anno è ancora prigioniero in ..."Cittadinanza italiana per Patrick George Zaki". È l'appello che la famiglia dello studente egiziano dell'Università di Bologna detenuto al Cairo lancia, attraverso una dichiarazione all'Ansa, alle is ...Così Riccardo Noury, portavoce di Amnesty international Italia, in merito all'arresto dello studente egiziano iscritto a un master della Central European University di Vienna. Noury: si vogliono spave ...