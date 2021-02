Accettare la propria incompetenza

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Se penso (è una ipotesi) di dover convalidare la decisione di mio genero solo dopo che mi ha spiegato come effettuerà l’ operazione chirurgica che devo fare, io mi metto dentro un paradosso comunicativo. Lui è un grande medico e io di medicina non so nulla. Lui possiede esperienza, conoscenza, un linguaggio con senso che io non conosco. Mi trovo in una situazione di divario conoscitivo insuperabile. Posso solo capire perché devo fare l’operazione ma devo fidarmi del resto. Ecco questa mi sembra la situazione ora di Draghi che incontra i Di Maio: l’impossibilità di capire. La conoscenza è definita da chi ascolta e chi ascolta capisce se è preparato a capire, sia oggettivamente che soggettivamente, ovvero se esiste linguaggio comune e la corretta propensione condividendo un comune criterio di validità. Come fa Draghi, o qualsiasi altro in condizioni di scarto conoscitivo notevole, a ...