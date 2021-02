Zona gialla, Cts: «Sci, ok a riapertura impianti dal 15 febbraio. Sanremo, via libera a Festival blindato» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Zona gialla, dal Cts via liber allo sci: ok alla riapertura degli impianti dal 15 febbraio. E per quanto riguarda il Festival di Sanremo il Cts ha dato oggi il via libera ad... Leggi su ilmattino (Di giovedì 4 febbraio 2021), dal Cts via liber allo sci: ok alladeglidal 15. E per quanto riguarda ildiil Cts ha dato oggi il viaad...

MediasetTgcom24 : Covid, primo weekend in zona gialla: ecco cosa si potrà fare e le ordinanze anti-movida città per città #weekend… - chedisagio : A differenza di altri musei che nemmeno aprono, Il @MuseoEgizio di Torino apre e offre l'ingresso gratuito per ques… - RobTallei : I grandi scoop del giornalismo italiano: foto di gente che passeggia in strada nelle città in zona gialla. - GIUSPEDU : RT @sportface2016: +++Via libera #CTS ad apertura impianti #sci nelle regioni in zona gialla dal 15 febbraio: resta il divieto in zona aran… - infoitinterno : Piste da sci, dal Cts via libera alla riapertura solo in zona gialla -