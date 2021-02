Vaccino Covid, la mappa aggiornata in tempo reale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Coronavirus, la mappa delle vaccinazioni aggiornata in tempo reale. I dati Regione per Regione e i costi stimati. Nonostante le difficoltà incontrata con le società che si occupano della produzione e della distribuzione del Vaccino contro il Covid, la campagna di vaccinazione prosegue a tappe forzate nella speranza di riuscire a raggiungere l’immunità di massa entro la fine del 2021. Grazie ai dati forniti da datawrapper.de possiamo monitorare l’andamento della campagna di vaccinazione con una panoramica a livello nazionale o con un focus sulle singole regioni italiane. La mappa, aggiornata in tempo reale, permette di sapere quante persone hanno ricevuto il Vaccino e quante dosi sono state ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Coronavirus, ladelle vaccinazioniin. I dati Regione per Regione e i costi stimati. Nonostante le difficoltà incontrata con le società che si occupano della produzione e della distribuzione delcontro il, la campagna di vaccinazione prosegue a tappe forzate nella speranza di riuscire a raggiungere l’immunità di massa entro la fine del 2021. Grazie ai dati forniti da datawrapper.de possiamo monitorare l’andamento della campagna di vaccinazione con una panoramica a livello nazionale o con un focus sulle singole regioni italiane. Lain, permette di sapere quante persone hanno ricevuto ile quante dosi sono state ...

