Un Draghi per due papi. Quando Benedetto XVI volle che rileggesse l'enciclica sociale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Quando la stesura dell’ultima enciclica sociale della Chiesa, la Caritas in Veritate (29 giugno 2009) era ormai quasi pronta, Benedetto XVI chiese all’allora Segretario di Stato Tarcisio Bertone che fosse Mario Draghi a rileggerla prima della pubblicazione. Draghi, che era Governatore della Banca d’Italia lesse quindi quell’enciclica in anteprima. In un week end. E diede l’ultimo “disco verde” alla pubblicazione. Benedetto, infatti, volle che il testo accuratamente elaborato già dal 2008 , con il contributo principale di Stefano Zamagni, professore di economia politica all’università di Bologna, visto che nel frattempo si era fatta particolarmente scottante la crisi economica che aveva investito il mondo intero e di cui ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 febbraio 2021)la stesura dell’ultimadella Chiesa, la Caritas in Veritate (29 giugno 2009) era ormai quasi pronta,XVI chiese all’allora Segretario di Stato Tarcisio Bertone che fosse Marioa rileggerla prima della pubblicazione., che era Governatore della Banca d’Italia lesse quindi quell’in anteprima. In un week end. E diede l’ultimo “disco verde” alla pubblicazione., infatti,che il testo accuratamente elaborato già dal 2008 , con il contributo principale di Stefano Zamagni, professore di economia politica all’università di Bologna, visto che nel frattempo si era fatta particolarmente scottante la crisi economica che aveva investito il mondo intero e di cui ...

Quirinale : Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha convocato per domani mattina alle 12 al #Quirinale il Professor Mario #Draghi - ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - Capezzone : Levatura e autorevolezza di #Draghi sono indiscutibili, nel consenso o nel dissenso. Ma bypassare elettori e democr… - silvano747 : RT @Cavalodiritorno: Il pd vorrebbe la complicità dei 5 stelle per dare la fiducia a Draghi. E no, questa vigliaccata se verrete la farete… - amedeonaspighi : @Fabiusfax @borghi_claudio Draghi senza un piano non si muove, oppure ha solo prestato il nome per prendere tempo e… -