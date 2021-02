(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il porcospino più veloce del mondo sfreccia in direzione dei mattoncini: il set di, dopo tanto peregrinare, riceve il via libera Non è tutto Mario quello che viene immortalato sotto forma di set, visto che anchesta finalmente per ricevere lo stesso trattamento. Dopo un anno passato a non fornire ai fan le informazioni che la stessa SEGA sperava di annunciare in pompa magna, ora la sua mascotte in blu può almeno dare una buona notizia alla sua frammentaria schiera di fedelissimi. Per i meno informati, i set meno “commerciali” e più di nicchia (come l’appartamento in affitto a prezzi ridicoli di Friends, la nave in bottiglia e Voltron, per fare tre esempi) passano prima per il rigidissimo iter di valutazione diIdeas. Un setper...

tuttoteKit : Sonic: il set #LEGO è stato approvato #SonicMania #tuttotek - MangaForevernet : ? Sonic, arriva il set LEGO di Green Hill Zone ? ? - SerialGamerITA : LEGO Ideas annuncia la realizzazione di un set supersonico progettato da una fan: Sonic Mania Green Hill #legoideas - berkley1_ : RT @IGNitalia: Anche #Sonic sta per sbarcare nel mondo #LEGO, grazie all'idea di una fan britannica e alla community di LEGO Ideas. https:… - IGNitalia : Anche #Sonic sta per sbarcare nel mondo #LEGO, grazie all'idea di una fan britannica e alla community di LEGO Ideas… -

Ultime Notizie dalla rete : Sonic set

È quello che ha fatto Viv Grannell, toastergrl sul sito Lego, che ha condiviso la sua idea per unispirato aMania e al livello forse più amato dai fan della mascotte Sega, Green Hill Zone. ...A far - reachinglandscape, venturing out beyond traditional rock touchstones, Look Alive, ...of the massive rock sounds of the likes of Led Zeppelin and Fleetwood Mac? in a breakout." Black ...Il porcospino più veloce del mondo sfreccia in direzione dei mattoncini LEGO: il set di Sonic, dopo tanto peregrinare, riceve il via libera.Sonic godrà di un set LEGO ufficiale, ispirato al livello Green Hill Zone del videogame Sonic Mania. Il progetto fa parte del programma LEGO Ideas, che permette alla comunità di appassionati degli ico ...