Slitta il debutto di Panariello e Giallini. Rai 3 programma «Missione Draghi» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mattarella e Draghi Variazione di palinsesto a Rai 3, dove salta l’esordio in prima serata del nuovo show Lui è Peggio di Me con protagonisti Giorgio Panariello e Marco Giallini, previsto questa sera. La rete diretta da Franco Di Mare preferisce tenere alta l’attenzione sull’attuale situazione politica con uno speciale del Tg3 alle 21.20 dal titolo Missione Draghi, per parlare dell’economista incaricato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di formare il nuovo Governo. Panariello e Giallini, d’altronde, alla presentazione di Lui è Peggio di Me, erano stati fin troppo chiari, anzi profetici: “Stare il più lontano possibile da ciò che abbiamo intorno” e non parlare di politica “per non avvelenarci il sangue”. Ma le giornate calde – oggi per ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mattarella eVariazione di palinsesto a Rai 3, dove salta l’esordio in prima serata del nuovo show Lui è Peggio di Me con protagonisti Giorgioe Marco, previsto questa sera. La rete diretta da Franco Di Mare preferisce tenere alta l’attenzione sull’attuale situazione politica con uno speciale del Tg3 alle 21.20 dal titolo, per parlare dell’economista incaricato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di formare il nuovo Governo., d’altronde, alla presentazione di Lui è Peggio di Me, erano stati fin troppo chiari, anzi profetici: “Stare il più lontano possibile da ciò che abbiamo intorno” e non parlare di politica “per non avvelenarci il sangue”. Ma le giornate calde – oggi per ...

Ultime Notizie dalla rete : Slitta debutto Rimodulata la programmazione della stagione del Teatro Alfieri di Asti

... con Marco Viecca e le Blue Dolls, il cui debutto è ora fissato per il 27 marzo. Il 31 marzo ancora ... Slitta al 20 maggio "Arsenico e vecchi merletti" grande classico con Anna Maria Guarnieri e Giulia ...

Gomez, slitta il debutto: il Siviglia vince lo stesso

EIBAR (Spagna) - Il Siviglia , col Papu Gomez in panchina , batte 2 - 0 in trasferta l' Eibar nella 20ª giornata di Liga e sale a 39 punti al terzo posto in classifica. Per gli andalusi è la terza ...

Gomez, slitta il debutto: il Siviglia vince lo stesso Corriere dello Sport Al debutto un'inedita versione di serie e la 4400 da corsa - VIDEO

L'auto da competizione farà il suo esordio al King of Hammers, in programma fino al 6 febbraio 2021: nella cornice dell'evento, la Casa svelerà la variante per il mercato ...

WRC | Citroen, il debutto stagionale di Ostberg potrebbe slittare. Si ragiona intanto sulla C3 Rally2 ibrida

L'avvio di stagione nel WRC 2021 per Citroen e le nuove C3 Rally2 è stato alquanto soddisfacente al Rallye di Monte Carlo, con il podio finale conquistato nel WRC3 e qualche buon piazzamento nel WRC2.

L'avvio di stagione nel WRC 2021 per Citroen e le nuove C3 Rally2 è stato alquanto soddisfacente al Rallye di Monte Carlo, con il podio finale conquistato nel WRC3 e qualche buon piazzamento nel WRC2.