Si dà fuoco in carcere il fidanzato di Roberta Siragusa. Folla a Caccamo per i funerali della 17enne (Di giovedì 4 febbraio 2021) Pietro Morreale ha tentato di suicidarsi nel carcere di Termini Imerese (Palermo). Il 19enne, accusato dell’omicidio nelle campagne di Caccamo della fidanzata 17enne Roberta Siragusa, avrebbe tentato di togliersi la vita bruciando un cumulo di rotoli di carta igienica. Tempestivo l’intervento del personale dell’istituto penitenziario che ha evitato che il giovane potesse compiere il gesto. In tal senso i vertici del carcere hanno deciso di intensificare i controlli per far si’ che Morreale non possa tentare altri gesti di questo tipo. Folla ai funerali di Roberta Siragusa “Siamo qui, sconvolti. Senza parole. Dinnanzi al corpo di Roberta. Corpo martoriato. Sacrificato. Vita che ci e’ ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Pietro Morreale ha tentato di suicidarsi neldi Termini Imerese (Palermo). Il 19enne, accusato dell’omicidio nelle campagne difidanzata, avrebbe tentato di togliersi la vita bruciando un cumulo di rotoli di carta igienica. Tempestivo l’intervento del personale dell’istituto penitenziario che ha evitato che il giovane potesse compiere il gesto. In tal senso i vertici delhanno deciso di intensificare i controlli per far si’ che Morreale non possa tentare altri gesti di questo tipo.aidi“Siamo qui, sconvolti. Senza parole. Dinnanzi al corpo di. Corpo martoriato. Sacrificato. Vita che ci e’ ...

zazoomblog : Si dà fuoco in carcere il fidanzato di Roberta Siragusa. Folla a Caccamo per i funerali della 17enne - #fuoco… - SecolodItalia1 : Si dà fuoco in carcere il fidanzato di Roberta Siragusa. Folla a Caccamo per i funerali della 17enne… - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Morte Roberta Siragusa, il fidanzato tenta di darsi fuoco in carcere | A Caccamo (Palermo) i funerali della giovane … - GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Morte Roberta Siragusa, il fidanzato tenta di darsi fuoco in carcere | A Caccamo (Palermo) i funerali della giovane … - MediasetTgcom24 : Morte Roberta Siragusa, il fidanzato tenta di darsi fuoco in carcere | A Caccamo (Palermo) i funerali della giovane… -