Secondo giorno di problemi WindTre per le chiamate | non funzionano il 4 febbraio

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Purtroppo tocca ritornare suiper ilconsecutivo. Lecontinuano a non funzionate a dovere, in particolar modo in entrata. Dopo il clamoroso down del pomeriggio di ieri, la situazione non è ancora tornata del tutto alla normalità, pure per una discreta fetta di utenti. Cosa sta succedendo oramai da più di 16 ore? Le difficoltà maggiori si sono riscontrate proprio nel servizio di base delle. Per quanto gli utenti riescono ad effettuare telefonate verso altri operatori, le anomalie si riscontrano soprattutto nel momento in cui si cerca di mettersi in contatto con un’altra SIM sempre. Lo smartphone poi resta totalmente muto nel momento in cui qualsiasi utenza TIM, Vodafone, Iliad o di altro vettore tenta una ...