Sci alpino oggi: orari, tv, programma, pettorali seconda prova maschile Garmisch (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo il primo tentativo fallito nella giornata di ieri, oggi si cerca nuovamente di disputare almeno una prova in vista della discesa di Garmich Partenkirchen (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. La gara si disputerà sabato alle ore 11.30, mentre oggi allo stesso orario sarà di scena il primo allenamento. Nel caso il maltempo non permetta di disputare questa prova, gli organizzatori potrebbero rinviare la discesa, dato che non si può disputare senza avere almeno effettuato un allenamento. Si annuncia una prova importante oggi sulla Kandahar per trovare le giuste linee sul pendio bavarese in vista dell’ultimo weekend di gare prima dei Mondiali di Cortina. Sul fronte italiano vedremo Dominik Paris alla ricerca della ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo il primo tentativo fallito nella giornata di ieri,si cerca nuovamente di disputare almeno unain vista della discesa di Garmich Partenkirchen (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di sci2020-2021. La gara si disputerà sabato alle ore 11.30, mentreallo stessoo sarà di scena il primo allenamento. Nel caso il maltempo non permetta di disputare questa, gli organizzatori potrebbero rinviare la discesa, dato che non si può disputare senza avere almeno effettuato un allenamento. Si annuncia unaimportantesulla Kandahar per trovare le giuste linee sul pendio bavarese in vista dell’ultimo weekend di gare prima dei Mondiali di Cortina. Sul fronte italiano vedremo Dominik Paris alla ricerca della ...

Eurosport_IT : 'Bisogna andare avanti. Alla fine è 'solo' un osso, guarirà in maniera perfetta. Non è una piccola frattura che mi… - RaiSport : ?? Sofia #Goggia: 'Grazie dell'affetto' L'azzurra: 'Tiferò l'#Italia dal divano' #sci #scialpino #sofiagoggia… - Eurosport_IT : ?? Lo scenario peggiore possibile: Sofia Goggia salterà i Mondiali di Cortina In questi casi non c'è molto da dire.… - infoitsport : Sci alpino, Federica Brignone: 'Gareggerò a Cortina con la testa più libera, spero di essere al 100%' - simo_bes : RT @Eurosport_IT: 'Bisogna andare avanti. Alla fine è 'solo' un osso, guarirà in maniera perfetta. Non è una piccola frattura che mi spaven… -