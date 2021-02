Safer Internet Day, storia di generazioni connesse e del postatore nero (Di giovedì 4 febbraio 2021) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. Abbiamo dedicato il racconto di oggi ad una giornata molto importante per le scuole e le nuove generazioni sempre più connesse alla rete. La puntata di oggi è dedicata al Safer Internt Day ispirandoci ad alcuni recenti fatti cronaca che hanno colpito i minori a causa del cattivo utilizzo della rete. Safer Internet Day, l’inizio “Mia preziosissima Licia”, “Cara Licia” poi alla fine Livio scrisse semplicemente “Ehi Li”, il loro saluto confidenziale. Aveva solo 16 anni eppure si ritrovava a scrivere un post sui social con la pressione e i dubbi di un uomo adulto. Un post proprio in quel mondo, che come dimostrava la ricorrenza del giorno, il Safer Internet Day, doveva diventare più sicuro o almeno un posto senza le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. Abbiamo dedicato il racconto di oggi ad una giornata molto importante per le scuole e le nuovesempre piùalla rete. La puntata di oggi è dedicata alInternt Day ispirandoci ad alcuni recenti fatti cronaca che hanno colpito i minori a causa del cattivo utilizzo della rete.Day, l’inizio “Mia preziosissima Licia”, “Cara Licia” poi alla fine Livio scrisse semplicemente “Ehi Li”, il loro saluto confidenziale. Aveva solo 16 anni eppure si ritrovava a scrivere un post sui social con la pressione e i dubbi di un uomo adulto. Un post proprio in quel mondo, che come dimostrava la ricorrenza del giorno, ilDay, doveva diventare più sicuro o almeno un posto senza le ...

