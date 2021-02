Ritratti artistici di galli arrabbiati

(Di giovedì 4 febbraio 2021) La fotografa tedesca di origini coreane Heji Shin ha recentemente pubblicato una raccolta di scatti dallo stile drammatico ed enfatico intitolata Big Cocks:testosteronici e aggressivi sono immortalati in momenti di grande tensione mentre scalpitano, saltano, mostrano gli artigli e si contorcono in strane posizioni. “Sembranoellenistici e virili”, ha detto Shin in una recente intervista al New York Times: un’esplosione di energia che, esposta nei mesi scorsi alla galleria di New York di Reena Spaulings, ha catturato l’attenzione della critica, entusiasta del lavoro e della cifra stilistica dell’artista. Wired.

Ultime Notizie dalla rete : Ritratti artistici

Il Manifesto

... sedute, in piedi " o in contesti naturalistici incontaminati dal carattere fiabesco; idi ...personali e collettive e per oltre trent'anni insegna Discipline Plastiche presso Liceie ...Ovviamente, anche iin condizioni di scarsa illuminazione risultano assolutamente godibili. per creare scatticon le strisce di luce, dalle auto ai fuochi d'artificio. Infine, ...Per i 150 anni del Met, Georg Baselitz regala al museo sei ritratti "Upside-Down", ovvero nel suo classico stile, con la testa all'ingiù ...Kristian Jakomin, 46 anni, utilizza quanto resta di frange e chiome per dare forma a volti e animali. Le tele appese nel suo negozio ...