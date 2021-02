(Di giovedì 4 febbraio 2021) “Che lo si dica forte:non si èche ipiù“.risponde così nella bella intervista rilasciata alla Stampa. Alla domanda sulla cultura e lo spettacolo nella stagione delle chiusure generalizzate e senza un vero perché ha un fremito. Come ha vissuto questo periodo? “Malissimo”, risponde a Giangiorgio Satriagni . La chiusura die sale da concerto lo trova sconcertante. Non ci vuole un genioi per capire che “quando la gente è entrata si siede a distanza, con la mascherina, non parla- spiega il grande direttore d’orchestra- ; se si prendono misure all’ingresso e all’uscita non c’è pericolo”....

LegaSalvini : Le parole di Riccardo Muti, direttore d'orchestra. - mik4_5 : RT @SecolodItalia1: Riccardo Muti furioso: “I teatri sono i posti più sicuri, ancora non l’hanno capito” - SecolodItalia1 : Riccardo Muti furioso: “I teatri sono i posti più sicuri, ancora non l’hanno capito” - RenzoCianchetti : RT @LegaSalvini: Le parole di Riccardo Muti, direttore d'orchestra. - Teono_lbk : RT @LegaSalvini: Le parole di Riccardo Muti, direttore d'orchestra. -

Ultime Notizie dalla rete : Riccardo Muti

La Stampa

: "DRAGHI? CONTENTO" Il giornalista chiede quindi ase Stéphane Lissner, la nuova sovrintendente susseguita a Rosanna Purchia, l'abbia cercato: "Sì " replica il maestro - ma a me ...dirige per la prima volta un'opera a Torino. È già in prova con l'Orchestra del Regio per il Così fan tutte, con la regia di sua figlia Chiara, in streaming l'11 marzo sul canale del ...Il maestro Riccardo Muti si dichiara offeso per la cancellazione di tre suoi concerti da parte del Teatro San Carlo di Napoli: “Io non porto ...Le celebrazioni dell'anno farulliano hanno fatto e continueranno a fare il giro del mondo 150 concerti per oltre 300 artisti coinvolti in 70 luoghi in Italia, in Europa e nel mondo - da Fiesole a Madr ...