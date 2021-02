Pubblicate le nomination dei Golden Globes 2021 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono state rese note ieri le nomination - rigorosamente in maniera vitruale - dell'edizione 2021 dei Golden Globes, assegnati ogni anno dalla Hollywood Foreign Press. L'evento sarà online, e ... Leggi su globalist (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono state rese note ieri le- rigorosamente in maniera vitruale - dell'edizionedei, assegnati ogni anno dalla Hollywood Foreign Press. L'evento sarà online, e ...

globalistIT : Si svolgerà online il 28 febbraio. L'Italia in lizza per il miglior film straniero con... Leggete qui - lucabattanta : RT @bx1ale_cia: concordo con rizzo, siano aperte le nomination e pubblicate le liste di proscrizione in ogni piazza. Potrebbe essere un bel… - Bea40998979 : RT @bx1ale_cia: concordo con rizzo, siano aperte le nomination e pubblicate le liste di proscrizione in ogni piazza. Potrebbe essere un bel… - ZioKlint : RT @bx1ale_cia: concordo con rizzo, siano aperte le nomination e pubblicate le liste di proscrizione in ogni piazza. Potrebbe essere un bel… - Gianmar26145917 : RT @bx1ale_cia: concordo con rizzo, siano aperte le nomination e pubblicate le liste di proscrizione in ogni piazza. Potrebbe essere un bel… -