Programmi di gestione aziendale gratuiti, CRM / ERP, contabilita e finanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) In ambito business si cercano sempre le soluzioni migliori per la gestione dei vari rami di azienda ed esistono Programmi complessi e molto costosi per fare anche operazioni semplici. Su Internet, oltre ai Programmi commerciali a pagamento, troviamo anche dei Programmi e software open source completamente gratuiti che possono fare le stesse cose di quelli commerciali che richiedono, come unico investimento, quello umano nel senso di studio del prodotto e adattamento alla realtà aziendale specifica. Dopo aver quindi visto alcuni Programmi e software gestionali finalizzati ai bilanci economici e ai movimenti di soldi, in questa guida vi mostreremo i migliori software open source gratuiti e opensource per le aziende e la gestione

