Oggi è un altro giorno, Amanda Sandrelli: "Ora sono pronta per un amore importante"

Oggi è un altro giorno, il fortunato show condotto da Serena Bortone, ospita nel corso della sua nuova puntata la meravigliosa Amanda Sandrelli. Ripercorrendo la sua brillante carriera, l'attrice ha rivissuto alcuni dei momenti più importanti della sua vita e si è sbilanciata un po', facendo una rivelazione in campo sentimentale. Figlia d'arte di Stefania Sandrelli e di Gino Paoli, come racconta ai microfoni della trasmissione di Rai1, Amanda ha avuto un'infanzia un po' movimentata. È cresciuta infatti in una famiglia allargata, cosa che è stata per lei un valore aggiunto: "Da piccola ho imparato a cercare quello che mi serve" – ha rivelato ai microfoni di Oggi è un altro giorno. Era ancora una bambina quando ha dovuto ...

