Mou, ora è crisi. Il Chelsea inguaia il Tottenham con un rigore di Jorginho (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Chelsea aveva perso quattro delle ultime cinque trasferte di campionato, ma l'arrivo di Tuchel sembra aver dato la scossa giusta: a Wembley ecco la seconda vittoria consecutiva dopo il successo sul ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ilaveva perso quattro delle ultime cinque trasferte di campionato, ma l'arrivo di Tuchel sembra aver dato la scossa giusta: a Wembley ecco la seconda vittoria consecutiva dopo il successo sul ...

KristinaSkrin : @PanzerUberAlles Abbiamo cose piu' importanti a cui pensare ora vero, ma arrivera' anche il giorno in cui ci tocchera' Mou come avversario ?? - mou__mat : ed ecco che arriva puntuale come ogni sera a quest’ora la voglia di dolce: - mou__mat : va beh per ora mi pare di avervi trapanato abbastanza il cazzo quindi a più tardi - mou__mat : ho perso un altro piercing alla lingua ora il dubbio è se si volato via senza che me ne accorgessi o se si sia aggi… - _LoZio : @mou__mat Menomale che non lo uso ahahah ma nemmeno lo zucchero. Neanche il caffé ora che ci penso ahahah -