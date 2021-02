MotoGP | Ezpeleta | “Bugie sul caso Marquez | bufale sul mio conto”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Carmeloha concesso un’intervista ai responsabili del quotidiano AS, accusando la stampa di aver divulgato notizie false sul suo, in relazione a Marc. Di seguito le dichiarazioni del Ceo di Dorna, le quali hanno funzione analitiche su ciò che è accaduto nel 2020, in merito al pilota iberico: “Io non ho mai mediato assolutamente nulla tra i medici,e la Honda. Questa è una bufala inventata dalla stampa, una bugia. Certamente ho parlato con il costruttore per conoscere la situazione, ma non sono mai intervenuto. Honda non ha aperto nessuna indagine sul suo pilota“. SportFace.

Honda non ha aperto nessuna indagine sul suo pilota ', ha detto- Mir: 'Rivoglio Marquez in pista' Recentemente erano apparse indiscrezioni su un rapporto tra HRC e Marquez lacerato ...Carmeloavrà il telefono bollente in questi giorni. La2020 all'inizio di febbraio non aveva ancora affrontato fino in fondo i guai del coronavirus; ma quest'anno la preparazione della ...Carmelo Ezpeleta ha concesso un'intervista ai responsabili del quotidiano AS, accusando la stampa di aver divulgato notizie false sul suo conto, in relazione a Marc Marquez.Il Ceo di Dorna garantisce che non c’è nulla di vero nelle voci che circolano, e assicura che Marc è assolutamente tranquillo e concentrato sul recupero. L’obiettivo del campionato restano i venti GP, ...