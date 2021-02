Monopattini, obbligo casco in qualche città: e a Bergamo? “Servono regole omogenee” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Multe da 42 a 173 euro nel centro abitato, da 87 a 344 euro fuori. Sono le sanzioni previste per chi non indossa il casco mentre guida un monopattino elettrico a Firenze, dove il sindaco Dario Nardella (Pd) ha introdotto l’obbligo anche per i mezzi a noleggio. Di questa possibilità se ne sta parlando anche in altre città. Vedi Milano, dove secondo i dati di Areu ci sono stati 263 incidenti in monopattino. Numeri che hanno spinto l’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato ad annunciare una mozione urgente per chiedere che anche al sindaco Beppe Sala di seguire l’esempio del collega toscano. E a Bergamo? Che cosa ne pensa l’amministrazione comunale? Lo abbiamo chiesto all’assessore alla viabilità Stefano Zenoni: “Così ritengo abbia poco senso – commenta -. Ci vorrebbero regole disciplinate ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Multe da 42 a 173 euro nel centro abitato, da 87 a 344 euro fuori. Sono le sanzioni previste per chi non indossa ilmentre guida un monopattino elettrico a Firenze, dove il sindaco Dario Nardella (Pd) ha introdotto l’anche per i mezzi a noleggio. Di questa possibilità se ne sta parlando anche in altre. Vedi Milano, dove secondo i dati di Areu ci sono stati 263 incidenti in monopattino. Numeri che hanno spinto l’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato ad annunciare una mozione urgente per chiedere che anche al sindaco Beppe Sala di seguire l’esempio del collega toscano. E a? Che cosa ne pensa l’amministrazione comunale? Lo abbiamo chiesto all’assessore alla viabilità Stefano Zenoni: “Così ritengo abbia poco senso – commenta -. Ci vorrebberodisciplinate ...

