Memo Remigi e l’amore per Barbara D’Urso: “Mia moglie mi cacciò di casa” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Memo Remigi ha voluto svelare dei dettagli sulla storia d’amore avuta con Barbara D’Urso. Il legame con la nota conduttrice risale alla fine degli anni Settanta, quando il cantante era all’apice del suo successo e Barbara una giovane esordiente del mondo della tv. Una relazione molto chiacchierata ancora oggi, sia per la differenza di età tra i due – ben 19 anni – ma soprattutto perché Remigi allora era sposato e con un figlio. A raccontare la storia con la conduttrice è stato lo stesso artista, che in una lunga intervista al settimanale Di Più Tv ha parlato della loro storia: In tanti anni di matrimonio io ho fatto anche errori clamorosi. Le chiamo “scivolate”, ma dovrei dire tradimenti. Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle tentazioni che resistere era al di sopra delle ... Leggi su dilei (Di giovedì 4 febbraio 2021)ha voluto svelare dei dettagli sulla storia d’amore avuta con. Il legame con la nota conduttrice risale alla fine degli anni Settanta, quando il cantante era all’apice del suo successo euna giovane esordiente del mondo della tv. Una relazione molto chiacchierata ancora oggi, sia per la differenza di età tra i due – ben 19 anni – ma soprattutto perchéallora era sposato e con un figlio. A raccontare la storia con la conduttrice è stato lo stesso artista, che in una lunga intervista al settimanale Di Più Tv ha parlato della loro storia: In tanti anni di matrimonio io ho fatto anche errori clamorosi. Le chiamo “scivolate”, ma dovrei dire tradimenti. Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle tentazioni che resistere era al di sopra delle ...

