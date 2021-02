Matteo Renzi: “Io ministro nel Governo Draghi? No, non sono della partita” (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Spazio per me assolutamente no, sono molto divisivo. sono stato oggetto di una campagna di fake news in queste settimane, ma ho fatto questa battaglia perche’ ci credevo. No, non sono della partita“. È questa la risposta del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un’intervista al TG3 in merito alla possibilità di entrare a far parte del Governo di Mario Draghi. L’ex premier ha inoltre commentato con grande soddisfazione il formarsi del nuovo Governo post Conte attraverso la classica enews. “L’Italia avrà un nuovo Governo. Lo guiderà Mario Draghi. E questo ci dà un senso di tranquillità e di fiducia che già dalle prime ore sta producendo risultati sui mercati internazionali ma anche ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Spazio per me assolutamente no,molto divisivo.stato oggetto di una campagna di fake news in queste settimane, ma ho fatto questa battaglia perche’ ci credevo. No, non“. È questa la risposta del leader di Italia Viva,, in un’intervista al TG3 in merito alla possibilità di entrare a far parte deldi Mario. L’ex premier ha inoltre commentato con grande soddisfazione il formarsi del nuovopost Conte attraverso la classica enews. “L’Italia avrà un nuovo. Lo guiderà Mario. E questo ci dà un senso di tranquillità e di fiducia che già dalle prime ore sta producendo risultati sui mercati internazionali ma anche ...

fattoquotidiano : Orlando: “Il fallimento della politica ha responsabilità precise. Chi ha impedito nascita governo ha nome e cognome… - La7tv : #specialimentana Il retroscena svelato da Tommaso Labate: 'Ieri pomeriggio sarebbe avvenuto un contatto tra Matteo… - fattoquotidiano : Quando Matteo Renzi attaccava Mario Draghi: travolto dal Montepaschi lo accusava di aver trascurato troppo a lungo… - Federic27139065 : RT @MrDraghi: Volevo ringraziare Matteo Renzi per aver fatto il lavoro sporco, essersi preso tutta la merda, solo per permettermi di divent… - zazoomblog : Matteo Renzi di nuovo meme: dopo “shock because” altra gaffe in inglese – VIDEO - #Matteo #Renzi #nuovo #meme: #“sh… -